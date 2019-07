Roma, Pau Lopez: «Quasi impossibile dire di no ai giallorossi»

Pau Lopez, nuovo portiere della Roma, ha parlato della sua nuova esperienza con la maglia giallorossa

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha parlato a Roma Tv. Ecco le sue prime parole da romanista: «La Roma è una tappa importante della mia carriera, è un passo in avanti. E’ una grande responsabilità per me ma credo di essere pronto».

Prosegue Pau Lopez: «Quando un club come la Roma mostra interesse nei tuoi confronti è quasi impossibile dire di no. Il mister ci ha chiesto ambizione e coraggio ed è il minimo che si possa chiedere ai calciatori della Roma. Io prometto lavoro, umiltà e sacrificio».