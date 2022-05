Pellegrini re di Coppa: vuole essere il primo capitano romano a sollevare un trofeo europeo

La Roma in finale di Conference può avere il suo re: Pellegrini può essere il primo capitano a sollevare un trofeo europeo

La Roma tra una settimana va a Tirana a giocarsi la finale di Conference League contro il Feyenoord. I giallorossi possono avere il loro Re: Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma potrebbe essere il primo a sollevare un trofeo europeo. Negli anni soltanto Di Bartolomei e Giannini hanno sfiorato la Coppa internazionale, mentre negli ultimi anni Totti e De Rossi non sono riusciti nell’intento. Un motivo in più per entrare nella storia di Roma per Pellegrini. Lo scrive il Corriere dello Sport.