Roma, Pellegrini: «Col Sassuolo fondamentali i tre punti. Su Fonseca…»

Roma, Pellegrini parla in vista del Sassuolo: «Dobbiamo uscire vincenti coi tre punti. Fonseca? Lavoriamo per migliorare»

In vista della partita contro il Sassuolo, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del calciatore:

«Dobbiamo uscire vincenti con i tre punti. E’ fondamentale perché giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, sarà importante il loro apporto. Lavoriamo per migliorare. Fonseca ci chiede di giocare col pallone, di avere il pallino del gioco. E’ importante per impostare come vogliamo noi, comandando il gioco non sei mai sottomesso all’altra squadra, mi piace molto».