Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha commentato l’importante sfida Champions contro l’Inter e ha parlato del suo futuro in giallorosso

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è al centro degli obiettivi di mercato dell’Inter. E i nerazzurri saranno proprio i prossimi avversari della Roma in campionato. Ai microfoni di Sky Sport, il giallorosso ha parlato della delicata sfida Champions di San Siro, di Zaniolo, ma anche dell’arrivo di Ranieri. Ecco le sue parole: «Nainggolan? Non ci siamo sentiti recentemente, ma nel corso della stagione qualche volta sì. Sono contento se un mio ex compagno sta bene dopo qualche problemino, speriamo che stia peggio sabato».

«Gara contro l’Inter? Non ci sarà ancora la matematica certezza. ma è molto importante perché ci permetterebbe di accorciare in classifica sull’Inter, quindi può succedere di tutto. il nostro obiettivo è la Champions, non conta se da terzi o quarti. Stiamo ritrovando compattezza, poi è normale che con le vittorie abbiamo ritrovato la serenità. Futuro alla Roma? Qui sono a casa, sto bene: la Roma è una delle società più importanti d’Italia. Non cerco altro, vediamo: rimanere qui mi renderebbe orgoglioso, ma ci sono delle dinamiche che non puoi gestire in prima persona».