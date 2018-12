La Roma pesca il Porto agli ottavi e Totti ride in tribuna – FOTO

L’urna di Nyon ha sancito che la Roma dovrà affrontare il Porto agli ottavi di Champions League: Totti si fa scappare un mezzo sorriso

Il pericolo era enorme. Classificatasi come seconda, la Roma poteva incontrare squadre del calibro di Manchester City, Barcellona e Paris Saint German. Invece è andata bene, benissimo stando alla reazione di Francesco Totti dopo che l’urna di Nyon ha associato la sua squadra al Porto. L’ex capitano giallorosso, preoccupato come tutti i tifosi dell’ostacolo che avrebbero potuto incrociare agli ottavi, ha tirato un sospiro di sollievo facendosi scappare mezza risata dopo aver letto il nome del Porto. Dragones che, tuttavia, hanno già eliminato i capitolini in Champions League: si tratta della stagione 2016/2017 e sulla panchina della Roma vi sedeva Luciano Spalletti.