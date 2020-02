Roma, buone notizie per il ds Petrachi: è stato assolto per la discussa vicenda del suo passaggio in giallorosso fal Torino

Buone notizie per Gianluca Petrachi e per la Roma. Il direttore sportivo giallorosso, infatti, è stato assolto per la discussa vicenda del suo passaggio in estate dal Torino alla squadra della Capitale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, vengono a cadere quindi le accuse di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Cade quindi anche la responsabilità oggettiva della Roma.