Roma, Petrachi insiste per Alderweireld: Pezzella l’alternativa

La Roma cerca un nuovo difensore centrale dopo Mancini. Nel mirino ci sono Alderweireld e anche Pezzella della Fiorentina

La Roma ha chiuso per Gianluca Mancini (oggi le visite mediche) e pensa ancora a un altro difensore centrale. Secondo Il Corriere dello Sport, in cima alla lista rimane Alderweireld del Tottenham ma serve pazienza.

In alternativa i giallorossi pensano a German Pezzella, difensore della Fiorentina. Il centrale argentino non è sicuro della permanenza in viola e parlerà con i dirigenti al rientro della tournée americana.