Roma, Petrachi: «Pastore? Non ci sono alibi. Catturato da Fonseca»

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha commentato la situazione legata a Pastore e i motivi della scelta di Fonseca

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’incrocio di Europa League con il Basaksehir. Ecco le sue parole.

«Pastore? Il mister lo metterà nella sua posizione migliore, non possono esserci alibi. Sta a lui riappropriarsi dell’affetto della gente. Sono stato catturato da Fonseca, per la sua mentalità. Per certi aspetti è avanti, nonostante sia giovane».