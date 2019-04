La Roma punta Petrachi per ripartire, ma Cairo smentisce

La Roma punta il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi per ripartire. Ma è sotto contratto

Si susseguono incessantemente le voci che vorrebbero un futuro in giallorosso per Gianluca Petrachi. Questa volta è Il Messaggero a riportare l’indiscrezione. L’attuale direttore sportivo del Torino, infatti, avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento nella capitale.

La Roma, è evidente, punta ad un nuovo inizio dopo le dimissioni di Monchi e il cambio in panchina. Tuttavia, Petrachi è attualmente legato da contratto ai granata e Cairo ha più volte smentito una sua partenza. Intanto, il discorso qualificazione in Champions potrebbe far pendere la bilancia da un lato piuttosto che l’altro. Petrachi è contesissimo.