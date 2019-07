Roma, Petrachi sul mercato: «Higuain? Non parlo. Su Zaniolo e Florenzi…»

Roma, Petrachi in conferenza fa il punto sul mercato: «In difesa lavoriamo su più fronti. Su Zaniolo e Florenzi vi dico che…»

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha sfruttato la conferenza stampa di presentazione di Spinazzola per fare il punto sul mercato capitolino tra entrate e uscite. Le sue parole:

«Con le uscite di Marcano e Manolas, la Roma ha bisogno di due difensori centrali. Lavoriamo su più fronti. Higuain? Non parlo dei giocatori. Io sono molto omertoso e silenzioso, vi dico che sicuramente prenderemo un centrocampista. Zaniolo, oggi, non è sul mercato. Così come Florenzi, che è il capitano. Non l’ho mai messo in uscita».