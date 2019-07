Roma, Petrachi svela: «Pau Lopez ha rinunciato a parte dello stipendio»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pau Lopez, Gianluca Petrachi ha svelato alcuni dettagli relativi alla trattativa con il Betis

Dopo quella di Spinazzola, altra giornata di presentazioni per la Roma. Questa volta tocca a Pau Lopez che, insieme a Gianluca Petrachi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il direttore sportivo giallorosso ha svelato alcuni importanti retroscena sulla trattativa per portare il portiere spagnolo a Roma.

«Poteva sembrare comunque una sviolinata quella di anticipare questa cosa nella presentazione del ragazzo, però visto che è stata tirata fuori è evidente che non capita tutti i giorni di stabilire un ingaggio per far sì che l’operazione vada in porto. Per chiudere l’operazione, visto che il Betis non si alleggeriva di una virgola, il ragazzo ha preso la decisione di rinunciare allo stipendio. Anche l’agente aveva una percentuale sulla futura rivendita, e ha rinunciato anche lui. Questo è simbolo di maturità»