Roma, primo ritiro senza uno tra Totti e De Rossi: ecco da quando non accadeva. La fine di un’era, dopo l’addio del centrocampista

La Roma ha iniziato la propria stagione con molte certezze e molti punti interrogativi. Paulo Fonseca sembra avere il carisma giusto per guidare i giallorossi, e Petrachi pare uomo di polso.

Un’altra certezza è che non vedremo Francesco Totti e Daniele De Rossi. Totti ha lasciato la società, in modo abbastanza polemico, così come De Rossi, che sta valutando se appendere gli scarpini al chiodo. Dopo 26 anni nessuno dei due sarà in ritiro. Era infatti l’estate del 1993 quando un 17enne Francesco Totti iniziava la sua storia giallorossa.