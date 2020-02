Roma, primo trionfo interno del 2020. L’Olimpico torna a sorridere

Roma, arriva col Lecce il primo trionfo interno del 2020. L’Olimpico torna a sorridere: la vittoria mancava dal 15 dicembre

Dopo due mesi l’Olimpico torna a essere un amico della Roma anche in campionato. La vittoria casalinga mancava ai giallorossi dal 15 dicembre, data in cui i giallorossi superarono per 3-1 la Spal allora allenata ancora da Semplici.

Da quel momento tutte sconfitte e solamente il pareggio nel derby contro la Lazio. Una boccata d’aria ben gradita, quindi, quella di ieri contro il Lecce che ha anche messo la parola fine al tabù delle mura amiche.