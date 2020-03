Roma pronta alla ripresa: il Siviglia si avvicina a grandi passi

Roma, dopo la domenica di riposo tutti pronti per il ritrovo a Trigoria. Si continua a preparare al meglio la gara imminente di Siviglia

Conclusa questa domenica di riposo, la Roma è pronta a ritrovarsi domattina al centro sportivo di Trigoria per ricominciare al massimo la settimana di lavoro. Appena quattro giorni di preparazione in vista dell’importantissima gara contro il Siviglia.

La gara di Europa League è una tappa fondamentale della stagione: il trofeo internazionale è dichiaratamente un obiettivo della società e sopratutto di Paulo Fonseca. È per questo che il tecnico tiene alta la concentrazione. In un doppio confronto del genere non esiste margine d’errore.