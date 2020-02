Roma, prosegue il lavoro a Trigoria. La mattinata dei giallorossi

Roma, prosegue il lavoro a Trigoria in vista del Gent. Esercitazioni atletiche e tattiche. Diawara lavora col gruppo

Mattinata di lavoro a Trigoria per la Roma. Nel centro tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha continuato a preparare la partita di giovedì in Europa League contro il Gent. La sessione è cominciata con un riscaldamento, scatti e lavoro atletico prima di scendere in campo per degli esercizi tattici.

Gran parte del lavoro in gruppo per Diawara, ancora a parte Mirante, Zappacosta e Zaniolo. Anche Cetin ha svolto differenziato a causa di una botta rimediata nell’allenamento di ieri.