Roma, Pruzzo: «Dybala è un patrimonio, ragazzo umile e disponibile»

L’ex bomber giallorosso Pruzzo ha analizzato l’apporto di Dybala nelle prime giornate di campionato della Roma

Roberto Pruzzo, storico ex bomber giallorosso, ha analizzato l’apporto di Paulo Dybala in queste prime partite di campionato dei giallorossi.

ATTEGGIAMENTO – «Nonostante sia uno superiore tecnicamente è umile, disponibile, si dà da fare e si guadagna sempre la pagnotta. Si vede che in campo si spende, queste cose si notano tanto. Uno così è un patrimonio, si merita tutto quello che e tutto questo affetto che gli sta dando la città di Roma e una tifoseria come quella giallorossa. Ma non avevo dubbi che sarebbe successo questo».

DOPPIETTA – «Dybala si meritava la doppietta e per questo la mattina avevo detto che speravo che potesse essere la sua notte. Sono stato felice che sia stato così, anche perché sono stati gol di bellissima fattura, soprattutto il primo».

UOMO PER IL SALTO DI QUALITA – «Senza alcun dubbio. Se lui starà bene, giocherà quindi con continuità e continuerà a crescere fisicamente ci sarà da divertirsi. E tanto anche, per me la Roma non dipende da lui, la squadra c’è. Ma Paulo è una gemma».