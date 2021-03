Roma, quattro giocatori si allenano a parte: concessi tre giorni di riposo

La Roma si è allenata questo pomeriggio a Trigoria prima del rompete le righe concesso da Fonseca: ripresa fissata per lunedì

La Roma è scesa in campo questo pomeriggio a Trigoria per una seduta d’allenamento senza – ovviamente – i nazionali.

Partita in famiglia nell’allenamento odierno, Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente, terapie e lavoro personalizzato per Bryan Cristante. Paulo Fonseca ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra, ripresa fissata per lunedì.