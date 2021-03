Roma, recupero Zaniolo: c’è la data del ritorno in campo

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare presto in campo con un primo test con la Primavera della Roma

In casa Roma si scalpita in vista del ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e il 25 marzo volerà in Austria dal dottor Fink per il controllo decisivo. Se il responso dovesse essere positivo, il calciatore potrebbe tornare in campo a stretto giro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaniolo potrebbe tornare a calcare il terreno di gioco il 10 aprile durante Roma-Fiorentina del campionato Primavera. La prima convocazione con la squadra di Fonseca potrebbe invece arrivare il 21 aprile, nel match contro l’Atalanta. Difficile, però, vederlo all’Europeo con la maglia della Nazionale. Per quello si dovrà aspettare il Mondiale in Qatar del 2022.