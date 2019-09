Roma, retroscena di mercato col Galatasaray nell’affare Nzonzi

Roma, viene fuori un retroscena di mercato. Nella trattativa col Galatasaray per Nzonzi Petrachi voleva inserire Marcao

L’affare tra Roma e Galatasaray per Steven Nzonzi poteva avere scenari differenti rispetto quello che realmente è stato. Il portale turco Gzgazete.com fa infatti sapere che Gianluca Petrachi aveva provato a inserire un calciatore nella trattativa.

Si tratta del difensore centrale Marcao, ruolo in cui la Roma è stata scoperta fino all’arrivo di Chris Smalling dal Manchester United. Il d.s. avrebbe offerto, in prima battuta, Nzonzi e 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.