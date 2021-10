Roma, Zaniolo può tornare a fine mese contro il Milan

Roma prudente sul rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il giovane fantasista dovrebbe tornare a disposizione solo a fine mese

Come riportato da Sky Sport, nonostante non sia preoccupata dalle sue condizioni, la Roma non vuole forzare il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il giovane fantasista dovrebbe infatti saltare anche la gara di domenica con il Napoli.

Probabile assenza anche contro il Cagliari, mentre il rientro sarebbe fissato per la gara del 31 ottobre con il Milan.