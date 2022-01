Roma, rinnovo Zaniolo: a febbraio via alle trattative. Cifre e dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma avvierà a febbraio la trattativa per il rinnovo di Zaniolo: cifre e dettagli

Al termine del mercato di riparazione, che fino a questo momento ha portato nella Capitale Maitland-Niles e Sergio Oliveira, la Roma avvierà le trattative per i rinnovi di vari big. Tra questi anche Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto incontrerà l’agente Vigorelli per dare il via ai dialoghi per un prolungamento che dovrebbe essere fino al 2027.

Per quanto riguarda lo stipendio, invece, Zaniolo, che attualmente percepisce 2,5 milioni, diventerà il terzo giocatore più pagato nella rosa della Roma. Dopo Pellegrini (5 milioni) e Abraham (4,5 milioni più bonus), il gioiello della Nazionale dovrebbe rinnovare a una cifra di circa 3,5 milioni con dei bonus che dovrebbero portarlo a 4. Una mossa importante da parte dei giallorossi per blindare Zaniolo dalle offensive delle big italiane e non solo.