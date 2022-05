Roma Zaniolo, bivio rinnovo: due le ipotesi sul tavolo

Il futuro di Zaniolo a Roma è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo è ad un bivio, ma le strade possibili sono due

Secondo quanto riportato da Il Messaggero la prima strada sarebbe quella di non rinnovare e attendere la scadenza, con la possibilità di cederlo a gennaio come fatto la Fiorentina con Vlahovic. La seconda strada è quella meno rischiosa per il club, ovvero rinnovare a 4.5/5 milioni (il doppio dello stipendio attuale) e inserire una clausola da 50 milioni per la cessione.