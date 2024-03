Roma Rizzitelli: «Lukaku farà un gran finale di stagione, Futuro?...»

Le parole di Ruggiero Rizzitelli, ex della Roma, sull’attacco giallorosso tra presente con Lukaku e il futuro

Un finale di stagione caldo per la Roma, che ha l’obiettivo di rientrare in zona Champions League e per farlo si affida a Romelu Lukaku. Sul futuro poi dell’attaccante belga – di proprietà del Chelsea – non ci sono sicurezze e quindi bisognerà capire i piani per l’attacco. Di questo ha parlato a la Gazzetta dello Sport l’ex Ruggiero Rizzitelli.

LUKAKU – «Sposta tanto la sua condizione. La Roma ora gioca un calcio che coinvolge ancor di più il belga e lo rende fondamentale. Per andare in Champions non ci si può permettere di sbagliare e spetterà soprattutto a lui fare la differenza a suon di gol. Anche se è il primo a non essere certo di restare il prossimo anno, si tratta di un professionista di livello e farà di tutto per riportare la Roma a disputare la prima competizione europea. Anche perché, se esiste una chance di trattenerlo, dipende quasi esclusivamente dalla qualificazione in Champions».

ABRAHAM – «Bisogna capire quali sono le sue condizioni. Nessuno può garantire nulla in termini di rendimento dopo un infortunio come il suo. Lo scorso anno Abraham non ha giocato una stagione positiva a differenza della prima, non è un caso se prima dell’infortunio la società stava pensando di venderlo per fare cassa e finanziare il mercato. Il suo destino dipenderà dalla qualificazione alla Champions e dalle scelte che Lukaku farà in estate».

SOSTITUO IDEALE DI LUKAKU – «Di attaccanti interessanti ce ne sono tanti, dipende tutto da quanto puoi investire sul mercato. A me piace molto Scamacca, lo avrei preso già lo scorso anno, ora però temo che strapparlo all’Atalanta non sarebbe semplice»