Roma Sassuolo, Fonseca lancia dal 1′ i rinforzi del mercato

Roma Sassuolo, Fonseca lancia i rinforzi del mercato: il tecnico giallorosso punterà su tanti volti nuovi in campo dal 1′

La Roma sfoggia i suoi colpi di mercato. Con Perotti e Under lungodegenti, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport toccherà subito a Mkhitaryan disimpegnarsi largo a sinistra sulla trequarti, con Zaniolo e Pellegrini alla spalle di Dzeko. Out anche Zappacosta, in mediana prima presenza dal fischio d’inizio invece per un’altra new entry come Veretout.

Differente il capitolo Smalling. Il centrale ex United ha accusato un lieve sovraccarico muscolare nell’allenamento di giovedì e oggi si è allenato a parte per non rischiare. Fonseca deciderà soltanto domani se convocarlo per la sfida al Sassuolo.