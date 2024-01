Roma, Sensi difende Mourinho: «Ci ha dato emozioni incredibili»

Le parole di Rosella Sensi, ex presidente della Roma, sulla scelta dei giallorossi di esonerare José Mourinho

Rosella Sensi, ex presidente della Roma ha commentato l’esonero di Mourinho sul proprio profilo Facebook.

PAROLE – «Sono rimasta sorpresa. Non mi aspettavo la notizia dell’esonero di Mourinho anche perché ora arrivavano una serie partite alla portata della Roma che si trova comunque a pochi punti dalla zona Champions e con l’Europa League ancora da giocare. Evidentemente la società ha ponderato la scelta riflettendo attentamente su una decisione così importante. Immagino ci si sia confrontati con alcuni giocatori e che sia arrivata la sensazione che qualcosa si era rotto col tecnico. Io posso solo ringraziare il mister per quello che ha fatto alla Roma. Ci ha riportato un trofeo in bacheca, ci ha fatto vivere emozioni incredibili e ci ha fatto sentire orgogliosi di essere romanisti».