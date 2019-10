Roma: senza Pellegrini, Zaniolo deve fare la differenza

Zaniolo ha l’occasione di avere tanto spazio ora che la Roma farà a meno di Pellegrini. Deve illuminare sulla trequarti

L’infortunio di Pellegrini è una notizia tremenda per la Roma. L’ex Sassuolo è il principale faro creativo giallorosso in questo inizio di stagione, tra assist e passaggi chiave. Nelle ultime giornate, Pellegrini ha giocato da interno destro nel 3241 disegnato da Fonseca.

In sua assenza, verosimilmente Zaniolo sarà impiegato in quella posizione, piuttosto dentro al campo (mentre Kluivert a destra darà ampiezza). L’ex Primavera dell’Inter dovrà dare quindi molta creatività alla Roma, che rischia di perdere il rifinitore principale per più di 2 mesi.