Roma show, il poker al Sassuolo arriva già nel segno di Mkhitaryan

Roma show, quattro reti in mezz’ora al Sassuolo: un poker che vede già la nitida firma del neo acquisto Mkhitaryan

Segna, diverte e – a quanto è dato osservare – si diverte anche. Quella che batte il Sassuolo con quattro gol in mezz’ora di gioco è una Roma ad alto contenuto spettacolare.

Una formazione giallorossa nella quale già brilla la stella di Mkhitaryan. A suo agio in campo, in gol alla prima all’Olimpico nel largo successo per 4-2 ai danni dei neroverdi. Un rinforzo quantomai prezioso per il tecnico Fonseca.