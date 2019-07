La Roma lavora sul mercato in uscita. Il club giallorosso valuta gli addii di Nzonzi, Karsdorp, Olsen e Gonalons

La Roma pensa al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. Sono almeno quattro gli esuberi, secondo Il Corriere dello Sport. In questi giorni infatti la Roma si sta concentrando soprattutto sulle uscite.

Da Nzonzi a Karsdorp, da Olsen a Gonalons, sono tanti i giocatori che non rientrano nei piani tecnici di società e allenatore e che sono finiti sul mercato.