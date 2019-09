Roma, si rinnovano anche gli sponsor. Pallotta cerca partner

Roma, Pallotta rinnova anche il fronte sponsor. Dopo aver chiuso due accordi, si cerca un marchio da poter mettere sulla manica della maglia

Non solo una rivoluzione dal punto di vista societario. Anche gli sponsor, in casa Roma, sono in fase di evoluzione. Pallotta ha dovuto chiudere l’accordo con Betway a causa del Decreto Dignità, rimettendoci parecchio denaro.

Il quotidiano Il Tempo fa sapere che l’americano è alla ricerca di nuovi partner: il Presidente ha concluso gli accordi con Socios.com, piattaforma che aiuterà a coinvolgere i tifosi all’interno di alcuni processi decisionali della società, e con AWC-BET.com. Continua al contempo la ricerca di un marchio da piazzare sulla manica sinistra della maglia da gioco.