Roma, si stringe per Higuain. Ecco entro quando Petrachi vuole il giocatore

Roma, Higuain rimane l’obiettivo prediletto. Petrachi vuole chiudere per l’argentino entro la fine della prossima settimana: la situazione

La Roma non ha mollato la presa su Gonzalo Higuain. I discorsi si sono un po’ accantonati perché la Juve è volata dall’altra parte del mondo per la preparazione, ma adesso che i bianconeri hanno fatto rientro può partire l’offensiva di Petrachi.

Il direttore sportivo, fa sapere il Corriere dello Sport, si è dato una settimana di tempo per provare a chiudere l’affare. Altrettanto vero che il destino dell’argentino è strettamente legato a quello di Edin Dzeko: finché la Roma non avrà un degno sostituto il bosniaco rimarrà in giallorosso.