Roma: siglata una partnership con la Federazione nigeriana. I dettagli

Roma: siglata una partnership di tre anni con la Federazione calcistica della Nigeria. Il comunicato della società

Importanti novità in casa Roma, come si legge sul sito della società: «L’AS Roma è lieta di annunciare che il Club ha sottoscritto una partnership triennale con la Federazione calcistica della Nigeria».

«L’accordo, siglato ufficialmente venerdì presso la sede della Federazione ad Abuja, vedrà la Roma e la N.F.F. collaborare dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo a lungo termine di far disputare al club giallorosso un’amichevole in Nigeria».