Roma, sirene inglesi: in ballo il futuro di Smalling e Mkhitaryan

Roma, Smalling e Mkhitaryan sono due leader. La loro conferma per il prossimo anno non sarà semplice: Petrachi a lavoro

Smalling e Mkhitaryan sono, ormai, a tutti gli effetti due colonne portanti della Roma. Grazie alla loro esperienza hanno impiegato pochissimo nell’erigersi a leader della squadra diretta da Paulo Fonseca, che non ha mai nascosto il desiderio di volerli anche nella prossima annata.

Il portoghese deve tuttavia fare i conti con le pretese di Manchester United e Arsenal. Entrambi i club, vedendo il rendimento dei due giocatori, non possono far altro che aumentare la loro valutazione. Per questo motivo Petrachi sarà chiamato nei prossimi mesi a un grande lavoro per la loro conferma.