Roma, Smalling: «Siamo stati troppo lenti nel primo tempo»

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sofferta vittoria della Roma contro il Lecce al “Via del Mare”. Ecco le parole del difensore giallorosso.

LECCE – «Lecce molto forte e pericoloso nella prima parte, nella ripresa abbiamo giocato meglio. Siamo stati troppo lenti nella prima parte della partita, invece nella seconda parte si sono aperti spazi. E’ così che dovremmo giocare tutte le partite»

OBIETTIVI – «Abbiamo progetti ambiziosi per questa stagione, non possiamo regalare punti come è successo ad esempio contro l’Atalanta. Sono stati 3 punti importanti nella partita di oggi»