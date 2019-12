Roma, sorpresa Cristante. Il centrocampista viaggia con la squadra

Roma, la sorpresa di Cristante. Il giocatore, che dovrebbe rientrare a gennaio, è partito col resto della squadra alla volta di Verona

Il 20 ottobre l’infortunio grave rimediato contro la Sampdoria, adesso Bryan Cristante conta i giorni per il rientro. Il centrocampista della Roma, se tutto dovesse filare liscio, può tornare in campo per gennaio.

Intanto, sottolinea il Corriere dello Sport, il giocatore è voluto partire col resto della squadra alla volta di Verona, per dare sostegno morale ai compagni durante la partita contro l’Hellas.