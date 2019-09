Roma, Spinazzola ha recuperato. L’ex Juve verso la convocazione

Roma, Under si ferma ma Spinazzola recupera. Un’arma in più per Fonseca in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo

Per un Cengiz Under che si ferma, ecco un Leonardo Spinazzola che ritorna a pieno regime. Il terzino ha praticamente recuperato dalla distrazione al bicipite femorale rimediata un mesetto fa ed è tornato a disposizione di Fonseca.

Per tale ragione, sottolinea Il Tempo, il giocatore ex Juventus dovrebbe essere almeno convocato per la gara di domenica alle 18 contro il Sassuolo.