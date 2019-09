Roma, Spinazzola: «Siamo una grande squadra, serve rodaggio»

Roma, il nuovo terzino Spinazzola parla della squadra giallorossa: «Siamo in una normale fase di rodaggio. Sassuolo? Buona squadra»

Il difensore della Roma, Leonardo Spinazzola, ha parlato in vista della gara col Sassuolo al Match Program della società giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ho avuto una settimana in più per lavorare grazie alla sosta per le nazionali, ho recuperato meglio e spinto di più. Ho visto una grande Roma. Ci sono da limare certi accorgimenti ed è normale che sia così con l’arrivo del nuovo mister con un nuovo gioco. Siamo in una normale fase di rodaggio. Il Sassuolo è sempre stata una buona squadra, con delle buone individualità. Ogni partita della Serie A è sempre difficile, sta a noi prendere i tre punti»