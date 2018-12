Roma: spuntano due grandi nomi per il dopo Di Francesco

La Roma sta valutando numerosi profili in caso di divorzio con Di Francesco. L’ex Fiorentina Paulo Sousa, però, rimane in pole

La vittoria sul Genoa non ha risolto i problemi di una Roma in crisi di gioco e di identità. Eusebio Di Francesco resta in bilico e il suo futuro incerto. La partita contro la Juventus, l’avversario peggiore che potesse incontrare, sarà ancora una volta decisiva per valutare la conferma del tecnico o il definitivo esonero.

Intanto, le indiscrezioni di questi ultimi giorni hanno aggiunto altri due nomi alla lista di allenatori che potrebbero subentrare all’ex Sassuolo, per quanto Paulo Sousa continui ad occupare una comoda pole position. Si tratta di Fabio Capello e Marcello Lippi, nomi di spessore e di livello internazionale che avrebbero il compito di traghettare i giallorossi fino a giugno per poi valutare con calma l’eventuale successore. Una svolta che, se diventasse realtà, sarebbe indubbiamente clamorosa, per quanto sembra che sia destinata a rimanere una semplice suggestione. Si tratta infatti di nomi troppo impegnativi da gestire in un clima tutt’altro che idilliaco.