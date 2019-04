Roma, tap-in vincente De Rossi, ma la Sampdoria protesta! – VIDEO

Giallorossi in vantaggio grazie a capitan De Rossi: la Roma esulta, ma la Sampdoria si scaglia contro il VAR! – VIDEO

Daniele De Rossi sblocca Sampdoria-Roma! Il capitano giallorosso non sbaglia a un metro dalla porta e indovina il tap-in vincente. Emil Audero non ha potuto fare nulla per evitare il gol.

La Sampdoria lamenta però una posizione di offside di De Rossi sull’assist di Patrik Schick. Dopo un’attenta valutazione, il VAR ha convalidato la rete, poiché Gabbiadini tiene in gioco il numero 16. Ecco il video del gol che ha scatenato le polemiche blucerchiate: