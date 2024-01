Roma, Tiago Pinto: «Esonero difficile, ma era il momento giusto»

Le parole di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, sulla scelta di esonerare José Mourinho in favore di De Rossi

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN dell’esonero di Mourinho dalla Roma.

PAROLE – «Sono stati giorni difficili, non è mai piacevole prendere queste decisioni e cambiare così tante cose. Non conosco nessuno che possa godere di questi momenti. La società ha fatto le proprie valutazioni, decidendo che fosse questa la cosa giusta da fare. Noi durante questi giorni abbiamo fatto il meglio per mettere la squadra a disposizione del nuovo tecnico e provare a raggiungere i nostri obiettivi. Cambio inevitabile? Adesso guardiamo avanti, la società e la proprietà hanno deciso che fosse questo il momento giusto per fare questo cambio e ora pensiamo a giocare al meglio. Il mio futuro è deciso, indipendentemente da Mourinho, ho preso questa decisione tanto tempo fa. Mi dispiace non essere al fianco di Daniele, lo conoscevo da tempo, abbiamo un buon feeling. Fino al mio ultimo giorno sarò accanto a lui».