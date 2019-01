Roma-Torino highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

La Serie A torna in campo dopo una pausa di tre settimane per la prima giornata del girone di ritorno. Il 20° turno si apre con la sfida tra Roma e Torino allo stadio Olimpico della Capitale. Le due sono molto vicine in classifica, solo tre i punti di distacco, e puntano ad un posto nelle prossime competizione europee. L’obiettivo giallorosso è sicuramente quello di approdare in Champions League, dopo essere arrivati nella scorsa edizione sino alle semifinali. Quello dei granata, invece, è tornare in Europa League dopo 4 anni di assenza.

La gara sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione arbitrale di Trieste. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Meli e Del Giovane e dal quarto uomo Maresca. Addetti VAR sono Irrati e Schenone. Ecco gli highlights di Roma-Torino:

ROMA-TORINO 1-0: Uno splendido gol di Zaniolo porta in vantaggio la Roma! Bravissimo il trequartista a girarsi in un fazzoletto e battere Sirigu con un siluro sotto la traversa.

ROMA-TORINO 2-0: Fallo di Sirigu su El Sharaawy, calcio di rigore per la Roma che viene battuto magistralmente da Kolarov

ROMA-TORINO 2-1: Bel destro a giro di Rincon dal limite dell’area che coglie impreparato Olsen

ROMA-TORINO 2-2: Pareggio a sorpresa del Torino, che impatta con una precisa conclusione di Ansaldi da fuori area