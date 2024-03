Roma, Totti: «Futuro in società? Con questa dirigenza no»

Francesco Totti ha parlato di varie tematiche tra cui la Roma, Dybala, De Rossi e il suo possibile ritorno in giallorosso

Francesco Totti, leggenda della Roma, ha parlato in occasione di un’intervista su Instagram a Sportmediaset. Ecco le sue parole su vari argomenti riguardanti la sua persona e ovviamente la Roma.

SERIE A – «Diciamo che ha un bel vantaggio sulla seconda. Difficilmente potrà perdere lo scudetto, dipende molto dai nerazzurri».

DE ROSSI – «Non mi aspettavo ma speravo in questa partenza. Conosco Daniele ed è una persona eccezionale. Ha una voglia diversa da tanti altri allenatori. Quello che sta facendo è grandioso».

DYBALA – «Io sono un tifoso della Roma e non un dirigente. Io quindi posso dire quello che voglio. Io dico quello che penso. Ho esternato questa cosa non contro Dybala che io difenderò sempre. Lui è il calciatore più forte della rosa, per me è un top player. Non ho mai parlato male di lui ma risposto a una domanda. Da dirigente ci penserei perchè se un calciatore fa il 50% delle partite farei delle valutazioni. Sono il primo ad averlo voluto alla Roma».

MOURINHO – «Ne ho sempre parlato bene e lo farò sempre. Va ringraziato per quello che ha fatto con due finali consecutive in Europa. Grazie per essere venuto ad allenare la Roma».

FARE L’ALLENATORE? – «Sinceramente no».

FUTURO ROMA – «Con questa dirigenza no. Se volevano cercarmi mi trovavano. In questo momento è no. Io non dirò mai no alla Roma. Quando sarà il momento giusto, se sarà, ritornerò. Ogni volta mi fanno questa domanda ma non dipende da me».