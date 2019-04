Roma, tutto sugli italiani: Tonali e Belotti gli obiettivi, Sarri o Gattuso in panchina

La Roma ha messo a punto la strategia per la prossima sessione di mercato: si punta sugli italiani con Belotti e Tonali come obiettivi

La Roma sarà protagonista di una completa rifondazione in vista della prossima stagione. L’obiettivo della società sarà quello di costruire una squadra fatta principalmente di giovani talenti italiani. Il fulcro da cui ripartire sarà ovviamente Zaniolo, l’idea è quella di rifiutare ogni offerta per l’ex Inter. Ad affiancarlo a centrocampo potrebbe essere il talento classe 2000 del Brescia Sandro Tonali.

La Roma avrà un nuovo volto anche in attacco. L’indiziato numero uno per guidare il reparto offensivo giallorosso durante la prossima stagione è il centravanti del Torino Andrea Belotti. Secondo quanto riporta La Gazzetta, anche in panchina si va verso una soluzione italiana: gli obiettivi principali sono Sarri e Gattuso.