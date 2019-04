Roma-Udinese 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Roma-Udinese, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la 32° giornata di Serie A, allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma e Udinese. Gli obiettivi di stagione, ovviamente, sono diversi: i giallorossi, dopo un periodo di crisi, nonostante il cambio di panchina, sono riusciti a ottenere un’importante vittoria in trasferta contro la Sampdoria. I bianconeri, invece, dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Napoli, con il ritorno di Tudor, sono tornati a sorridere e a salire in classifica, allontanandosi parzialmente dalla zona caldissima. Ranieri, in conferenza stampa, si è dimostrato piuttosto preoccupato per l’ottimo stato di forma dei friulani, definendola la squadra più complicata da affrontare in questo momento. Ecco la cronaca live del match.

Roma-Udinese 1-0: tabellino

Marcatori: 22′ st, Dzeko (R)

ROMA (4-4-2): Mirante; Juan Jesus (1′ st, Florenzi), Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi (24′ st, Under), El Shaarawy; Schick (1′ st, Pellegrini), Dzeko. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (39′ st, Teodorczyk), Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (24′ st, Sandro), De Paul, D’Alessandro (27′ st, Pussetto); Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

Arbitro: Marco Di Bello

Note: Ammonizioni: Juan Jesus (R), Musso (U), Troost-Ekong (U), Dzeko (R)

Roma-Udinese: diretta live e sintesi

39’ ˗ Cambio Udinese: esce De Maio, entra Teodorczyk

35’ ˗ Ammonizione per Dzeko

32’ ˗ Ammonizione per Troost–Ekong

30’ ˗ El Shaarawy tenta lo scatto in area di rigore, ma il suo passaggio viene respinto da un difensore

28’ ˗ Ennesimo calcio d’angolo per la Roma

27’ ˗ Cambio Udinese: entra Pussetto, esce D’Alessandro

24’ ˗ Doppio cambio, uno per parte: esce Mandragora, entra Sandro; esce De Rossi, entra Under

22’ ˗ GOL ROMA!!!! Dzeko si muove alla perfezione sulla linea dei difensori e, dopo un abile dribbling, con il destro deposita il pallone alle spalle di Musso

21’ ˗ Zaniolo cerca e trova il tiro dal limite dell’area, respinto in corner con la spalla da un avversario

20’ ˗ Occasione Roma. Su cross di Cristante, Dzeko svetta più in alto di tutti, mettendo Musso nelle condizioni di compiere un vero e proprio prodigio, mandando il pallone in corner

18’ ˗ El Shaarawy rovina a terra in area di rigore, forse leggermente ostacolato da un avversario: l’arbitro non fischia alcun penalty

18’ ˗ Cartellino giallo per Musso, reo di aver perso troppo tempo nel cambio del pallone

17’ ˗ Fuorigioco di rientro fischiato a Okaka

15’ ˗ Occasione Roma. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cristante devia di testa mandando il pallone a pochi centimetri dal palo alla destra di Musso

12’ ˗ Occasione Udinese. Sugli sviluppi prolungati del calcio d’angolo, De Maio svetta di testa, colpendo il palo

11’ ˗ Occasione Udinese. Da posizione vicina alla bandierina, D’Alessandro lascia partire un cross che diventa un tiro diretto al sette: Mirante, con un grande colpo di reni, respinge in corner

10’ ˗ L’Udinese con qualche difficoltà sul buono spunto di Zaniolo respinge il pallone dalla sua area: c’era comunque un fuorigioco fischiato al centrocampista

7’ ˗ Corner respinto da Fofana che libera senza fronzoli

7’ ˗ La Roma guadagna il primo calcio d’angolo della partita

6’ ˗ Fuorigioco fischiato ai danni di Lasagna, che era riuscito a confezionare un’ottima occasione da gol

3’ ˗ Occasione Udinese. Cross dalla destra: Okaka colpisce di testa, a Mirante sfugge il pallone in un primo tempo, poi recuperato e messo in calcio d’angolo

1’ ˗ Primi cambi dell’incontro per la Roma: escono Schick e Juan Jesus, entrano Pellegrini e Florenzi

1’ ˗ Le squadre sono tornate in campo: tocca alla formazione di Ranieri battere il primo pallone del match

SINTESI PRIMO TEMPO: Per i primi minuti, l’Udinese è la sola squadra in campo, con un approccio convincente e, soprattutto, con una ghiotta occasione con Mandragora. La Roma prova a farsi vedere in avanti ma con poca convinzione e determinazione e il pallino del gioco rimane tra i piedi dei giocatori bianconeri. Le occasioni per la squadra di Tudor si moltiplicano, senza riuscire a raggiungere il gol. Con il passare del tempo e con la pioggia che si fa sempre più intensa, la Roma riesce a guadagnare qualche metro ma le vere opportunità per passare in vantaggio sono sempre sprecate maldestramente. Seconda parte decisamente molto più convincente per la Roma, priva però di soddisfazioni concrete ma risultato, tutto sommato, giusto.

46’ ˗ Si chiude con il recupero di Musso la prima frazione di gioco: è 0˗0

45’ ˗ Assegnato 1’ di recupero

41’ ˗ Occasione Roma. Troost–Ekong lascia maldestramente un pallone pericoloso in area di rigore, colto da Schick: il suo tiro finisce però a lato del palo, dando soltanto l’illusione del gol

39’ ˗ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Juan Jesus e Samir rimangono a terra, dopo un violento colpo alla testa: nessuna grave conseguenza

38’ ˗ Prima ammonizione del match: Juan Jesus

34’ ˗ Ottima giocata di Marcano che sistema il pallone a mezza altezza: il suo tiro viene, però, bloccato e respinto da Musso

32’ ˗ Occasione Roma. Troost–Ekong allontana malissimo sui piedi di El Shaarawy che, di prima intenzione, blocca il pericoloso rasoterra

30’ ˗ Occasione Roma. Zaniolo arriva sul fondo e crossa al centro dell’area: El Shaarawy svetta più in alto di tutti ma la traiettoria finisce di poco alta sopra la traversa, con Musso comunque in linea con il tiro

27’ ˗ Occasione Roma. Cross di El Shaarawy, che rientra con il destro: Zaniolo aggancia ma, senza la necessaria forza, mette il pallone sul fondo

25’ ˗ Occasione Roma. Cross rasoterra in mezzo all’area di rigore: dalla mischia, Cristante, da ottima posizione, manda il pallone lontano dalla porta difesa da Musso

25’ ˗ Ennesima chiusura perfetta di Samir su Zaniolo in area di rigore udinese

23’ ˗ Lasagna prova a ripartire in contropiede ma Juan Jesus lo ferma con una tempestiva chiusura

22’ ˗ Problemi al pallone: dopo un controllo, Di Bello lo scodella a due con Zaniolo che restituisce il pallone agli avversari

18’ ˗ D’Alessandro cade in area di rigore giallorossa: l’arbitro assegna la rimessa dal fondo

17’ ˗ Occasione Udinese. Su una ripartenza improvvisa, Lasagna, con un altro ottimo diagonale, vede rimpallato il suo tiro, scatenando i tifosi giallorossi

15’ ˗ I giocatori dell’Udinese protestano in massa per un fallo non fischiato a D’Alessandro

14’ ˗ Occasione Udinese. Lasagna si muove ottimamente sul filo del fuorigioco, involandosi sull’esterno: il suo diagonale potente e angolato finisce fuori, a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Mirante

12’ ˗ Il disimpegno di Zaniolo non è dei migliori e l’Udinese recupera palla a centrocampo

11’ ˗ Troppo lungo il passaggio filtrante di De Rossi per El Shaarawy, con il pallone catturato senza troppi problemi da Musso

10’ ˗ Fuorigioco fischiato a D’Alessandro

8’ ˗ Marcano, in un salto troppo scomposto, colpisce inavvertitamente Larsen al volto: preoccupazione per qualche minuto

7’ ˗ D’Alessandro atterrato da Zaniolo: calcio di punizione da centrocampo per gli ospiti

6’ ˗ Zaniolo si muove sul filo del fuorigioco, raggiunge il fondo e crossa ma Musso, in tuffo plastico, blocca senza troppi problemi

4’ ˗ Occasione Udinese. Al limite dell’area, Mandragora raccoglie un ottimo passaggio di un compagno, calcia di prima intenzione ma Mirante si distende e respinge in corner

3’ ˗ Lasagna, sorprendendo la distratta difesa giallorossa, prova a involarsi sulla parte esterna dell’area di rigore, ma il suo tiro viene respinto da un difensore

2’ ˗ Lasagna colpisce malissimo da buona posizione, calciando direttamente sul fondo

2’ ˗ Samir blocca, con un anticipo perfetto, la possibile occasione per Dzeko

1’ ˗ Di Bello fischia l’inizio dell’incontro: è la squadra ospite a battere il primo pallone

Roma e Udinese hanno fatto il loro ingresso in campo e sono pronte a dare inizio all’incontro

Roma-Udinese: formazioni ufficiali

ROMA (4-4-2): Mirante; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi, El Shaarawy; Schick, Dzeko. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

📋 Ecco gli undici scelti da Claudio Ranieri per #RomaUdinese Daje Roma! 💪#ASRoma pic.twitter.com/z1EklLm0J2 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 13, 2019

Roma-Udinese: precedenti

La sfida che andrà in scena all’Olimpico tra Roma e Udinese sarà la 45° occasione di confronto tra le due formazioni, in Serie A, per un bilancio di 26 vittorie giallorosse, 12 pareggi e 6 affermazioni bianconere: 102 i gol dei laziali, 49 quelli dei friulani. L’ultima occasione di confronto, nella città capitolina, risale alla scorsa stagione, quando la Roma riuscì a vincere per 3˗1, grazie alle reti di Dzeko, la doppietta di El Shaarawy e il gol della bandiera di Larsen. Nelle ultime cinque stagioni, la squadra giallorossa è riuscita ad ottenere un successo, sempre piuttosto largo. Il risultato più frequente, storicamente, è l’1˗1 mentre la vittoria con il maggior scarto, nella massima serie, risale alla stagione 1960/1961: in quella stagione, la Roma riuscirà a vincere con un netto 6˗1. L’ultima vittoria bianconera, invece, risale a sei anni fa, quando la doppietta di Di Natale e il gol di Domizzi consentirono di superare la doppietta di Lamela.

Roma-Udinese: arbitro

Sarà il pugliese Marco Di Bello l’arbitro designato dall’AIA per dirigere la sfida tra Roma e Udinese. Per il direttore di gara, originario di Brindisi, classe ’81 e di professione bancario, sarà la 21° partita diretta in stagione, tra Serie A, qualificazioni Champions League ed Europa League e Youth League. Per l’occasione, Di Bello sarà coadiuvato dagli assistenti Tonolini e Tolfo, il quarto uomo sarà Pezzuto mentre al VAR ci saranno Pairetto e Lo Cicero.

Roma-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Qui Roma. Con l’ultima vittoria, i Giallorossi sono tornati in corsa per un posto in Champions League ma, per l’occasione, Ranieri dovrà affrontare una pesante emergenza in difesa, con Santon, Kolarov e Karsdorp fuori per infortunio e squalifiche. E se a destra recupera Florenzi, a sinistra Ranieri sceglie di schierare Marcano. In difesa i soliti due con De Rossi in mediana, al fianco di Cristante. In attacco, ballottaggio tra El Shaarawy e Kluivert, con il primo favorito, insieme a Pellegrini e Zaniolo dietro a Dzeko.

Qui Udinese. Il ritorno di Tudor ha dato nuova linfa alla squadra che è tornata nella zona più tranquilla di classifica, rispetto a qualche settimana fa. Il tecnico croato, per l’occasione, dovrà rinunciare a Barak e Behrami, oltre a Nuytink, Opoku e Zeegelar. Nel suo 3˗5˗1˗1 in difesa ci sarà il trio composto da De Maio, Troost–Ekong e Samir davanti a Musso. Stryger Larsen graviterà a destra mentre per l’out mancino D’Alessandro lotta per un posto insieme a Ter Avest. Ballottaggio a centrocampo e in attacco: De Paul mezzala al fianco di Fofana e Mandragora con Pussetto trequartista, o più avanzato con il sacrificio dell’ex Huracan in favore di Sandro.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Olsen, Fuzato, Juan Jesus, Coric, Pastore, Riccardi, Perotti, Schick, Under, Kluivert. Allenatore: Claudio Ranieri.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Ter Avest; Pussetto; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Wilmot, Badu, D’Alessandro, Ingelsson, Micin, Sandro, Okaka, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor.

Roma-Udinese Streaming: dove vederla in tv

