Roma, ufficiale il trasferimento di Gerson al Flamengo. I dettagli

Roma, è ufficiale il trasferimento di Gerson al Flamengo. Ai giallorossi 11,8 milioni di euro e il 10% della prossima rivendita del giocatore

Gerson saluta la Roma. È arrivata in serata l’ufficialità del trasferimento del brasiliano al Flamengo. Questo il comunicato della società giallorossa:

«Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto».