Roma, ufficiale: Nzonzi è un giocatore dell’Al Rayyan

Il club qatariota ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista francese, finito fuori dal progetto tecnico della Roma

L’Al Rayyan ha ufficializzato l’acquisto di Steven Nzonzi dalla Roma. Il centrocampista francese lascia la Capitale consentendo al club giallorosso di risparmiare 5 milioni lordi di ingaggio pur non incassando nulla.

Per il classe ’88 contratto di due anni a 3 milioni netti più benefit, come aereo privato per gli spostamenti.