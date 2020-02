Roma, ufficializzata la lista Uefa. Ci sono i nuovi, out Zappacosta e Jesus

Roma, ufficializzata la nuova lista Uefa. La società giallorossa esclude Zappacosta e Juan Jesus, presenti Villar e Perez

La Roma ha ufficializzato la nuova lista Uefa, comunicando di fatto i giocatori che potranno scendere in campo nella seconda metà dell’Europa League. Di seguito la lista completa dei giallorossi, in cui non figurano Zappacosta, Juan Jesus e l’infortunato di lungo corso Zaniolo. Dentro i nuovi Villar e Perez, così come il rientrante Bruno Peres.

Portieri: 13 PAU LOPEZ, 83 MIRANTE, 45 CARDINALI*;

Difensori: 6 SMALLING, 11 KOLAROV, 15 CETIN, 18 SANTON, 20 FAZIO, 23 MANCINI, 37 SPINAZZOLA, 61 CALAFIORI*;

Centrocampisti: 4 CRISTANTE, 7 PELLEGRINI, 14 VILLAR, 21 VERETOUT, 27 PASTORE, 42 DIAWARA, 77 MKHITARYAN;

Attaccanti: 8 PEROTTI, 9 DZEKO, 17 ÜNDER, 19 KALINIC, 31 PEREZ, 53 RICCARDI*, 99 KLUIVERT.

* giocatori Under 21 nella Lista B