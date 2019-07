Roma, una squadra di esuberi. Piazzarli per risparmiare 27 milioni

Roma, Petrachi lavora per piazzare tutti gli esuberi dalla rosa. Con la cessione di determinati giocatori si risparmierebbero 27 milioni

In parallelo al mercato in entrata Gianluca Petrachi lavora su quello in uscita. Sono ancora tanti i giocatori della Roma che vanno piazzati per sfoltire la rosa. La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Olsen, Gonalons, Defrel, Coric, Bianda e Fuzato, ma anche Schick e Karsdorp.

Togliendo tutti gli stipendi dei calciatori citati, i giallorossi andrebbero a risparmiare la bellezza di 27 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere, in maniera dilazionata, poi reinvestita per pagare gli ingaggi dei possibili nuovi acquisti.