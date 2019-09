Roma, Under fuori 5 settimane. Fonseca costretto a cambiare

Roma, Under fuori dai campi per 5 settimane. Col Sassuolo Fonseca cambia: dentro Veretout, Zaniolo largo sulla fascia

La notizia era nell’aria da giorni ma ora c’è ancora la conferma ufficiale. Cengiz Under starà lontano dai campi per un totale di 5 settimane a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale. Questo apre diversi scenari per Paulo Fonseca, che ora è costretto a cambiare qualcosa.

Nella sfida col Sassuolo sarà costretto, scrive La Gazzetta dello Sport, ad allargare Zaniolo sulla corsia. Per tale ragione sarà Pellegrini ad agire da trequartista, col logico inserimento in mediana di Veretout. Intanto iniziano i progetti per evitare gli infortuni: via intanto alla rizollatura dei campo.