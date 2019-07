Roma, Under svela: «Fonseca ricorda Di Francesco, qui sono davvero felice»

Cengiz Under ha parlato a Roma Tv della stagione ai nastri di partenza e delle sue impressioni date dal nuovo allenatore

L’esterno offensivo della Roma, Cengiz Under, ha parlato ai microfoni di Roma Tv delle sue impressioni date dal nuovo allenatore Fonseca. Le sue parole sulla stagione ai nastri di partenza e sul suo stato di forma.

BILANCIO – «Il mio primo anno è stato ottimo, ma anche il secondo credo sia stato buono. Nei primi sei mesi ho avuto ottime performance, fino all’infortunio. Spero che quest’anno sia migliore dello scorso, ci credo molto in questo».

FUTURO – «Sono molto fortunato e felice di poter giocare all’estero, di giocare qui. Per questo lavoro ogni giorno e continuerò così, perché voglio raggiungere i risultati più alti insieme a questa squadra»

FONSECA – «Credo che abbia dato dei messaggi importanti alla squadra dal primo giorno in cui è arrivato. Come impressione, da giocatore, posso dire che ha molta grinta, secondo me assomiglia molto a Di Francesco, perché tutti e due vengono agli allenamenti con molta grinta e la trasmettono»