Roma, Veretout sempre più perno della squadra: ipotesi prolungamento

Jordan Veretout è ormai uno dei perni fondamentali della Roma: il centrocampista potrebbe prolungare fino al 2025

La Roma ha trovato in Jordan Veretout il perno fondamentale del suo centrocampo. Il centrocampista francese è già andato in gol in questa stagione, con la doppietta alla Juventus.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i giallorossi vorrebbero blindarlo e starebbero pensando ad un prolungamento del contratto di un anno: avanti insieme fino al 2025 con il centrocampista, dopo la grande stagione disputata.